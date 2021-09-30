ويرحب إكسبو 2020 دبي بأصحاب الهمم بخدمات خاصة ومميزة، بدءا من التذاكر المجانية لهم مع حصول واحد من مرافقيهم على خصم بنسبة 50 بالمئة، وحتى التجهيزات الخاصة لاستيعابهم، أياً كان نوع الإعاقة. وسيُطلب من أصحاب الهمم تقديم بطاقات أصحاب الهمم المعتمدة حكومياً في بلدانهم.

خصص إكسبو وسائل وإجراءات لتيسير الوصول لأصحاب الهمم الخاصة بمطارات دبي، ومترو دبي، وحافلات إكسبو، وسيارات الأجرة، ومواقف السيارات في إكسبو 2020، وكذلك النقل من موقف السيارات وداخل الموقع. إضافة إلى الخدمات المجهزة، ويتضمن ذلك تخزين الأدوية والمواد الخاصة، والغرف الهادئة، ومراكز الإسعافات الأولية، ومناطق استراحة الكلاب المرافقة لأصحاب الهمم.

خدمات مختلفة

ويقدم المعرض خدمات لمساعدة من يعاني ضعفا بصريا أو سمعيا، إلى جانب التوحد أو الضعف الفكري أو الخرف أو الصرع الحساس للضوء أو الحركة المحدودة.

بالنسبة للمصابين بالتوحد أو صعوبات التعلّم الأخرى، خصص المعرض دليلا اجتماعيا قابلا للتنزيل، ليفهم الأفراد ما يمكن توقعه عند زيارتهم موقع إكسبو 2020. كما يحمل الموظفون بطاقات مخصصة للاتصال للمساعدة على التواصل مع الأشخاص غير القادرين على التعبير الشفهي.

وتتوفّر في مراكز الاستعلامات حبال عنق موسومة بنقش زهرة الشمس لرصد من يعاني صعوبات التعلّم، لأي زائر يرغب في الإفصاح عن معاناته صعوبةً تعليمية، وتوزع مجانا.

وخصص إكسبو 2020 أربع غرف هادئة تقع في أربعة من مراكز الاستعلامات، وتوفر مساحات للأفراد الذين يشعرون بالإرهاق، تضم أريكة، وحجيرة مبتكرة حسية، وزاوية حسّية.

الزوار المكفوفون

وبالنسبة للمكفوفين، يرحب إكسبو 2020 بالكلاب المرافقة لأصحاب الهمم، وخصص مناطق مخصصة لاستراحة الكلاب المرافقة. ويوفر المعرض ممرات بخاصية الرصف اللمسي في أماكن عامة داخل الموقع لتوجيه المكفوفين.

وتحتوي المئات من النقاط الرئيسية عبر الموقع على أوصاف صوتية، يمكن الوصول إليها عبر تطبيق إكسبو 2020. فيما يقدم جناح الاستدامة جولة لمسية، وهي فرصة للزوار المكفوفين للتعرف إلى المعروضات بطريقة مخصصة للغاية. ويوفر الجناح تجربة قريبة لمعرفة ما يجري استكشافه عن طريق اللمس، بعين العقل، مثل أبعاد أيّ بناء، والهندسة المعمارية، والملمس، والتفاصيل الدقيقة.

ضعاف السمع

توفر أنظمة تعزيز السمع في نقاط رئيسية، كنقطة حجز التذاكر، ومراكز الاستعلامات، وبعض المعارض، وبعض مساحات العروض، ونقاط البيع بالتجزئة، وسيُشار إليها بلافتات مناسبة. وسيجد الزوار ترجمات نصية متاحة على عدد من مقاطع الفيديو في جميع أنحاء إكسبو 2020.

كما توفّر بعض الفعاليات ترجمات حية، إما مباشرة على الشاشة أو عبر رابط يتيح قراءتها على أيّ هاتف ذكي شخصي. وستُحدَّث معلومات الفعاليات باستمرار على برنامج الفعاليات، وستحدد ما إذا توفّرت الترجمات النصية الحية.

وسيوفّر إكسبو ترجمة فورية بلغة الإشارة لبعض الخطابات والمحادثات والاحتفالات الرسمية. وسيوفّر جناح الاستدامة جولات أسبوعية بلغة الإشارة بالتناوب بين اللغتين الإنجليزية والعربية.

الإعاقة الحركية

كما يوفر إكسبو 2020 كراسٍ متحركة ذات التحكم اليدوي أو الكهربائي للإيجار، يمكن الحصول عليها من مراكز الاستعلامات وفقا لقاعدة الأولوية بالأسبقية. وتُتاح محطات شحن الكراسي المتحركة في مراكز الزوار الواقعة في أسفل السلالم المتحركة.

وستكون نقاط خدمة العملاء، وأجهزة الصراف الآلي، ونوافير مياه الشرب، وآلات البيع، على ارتفاعات ملائمة لوصول أصحاب الهمم. وستكون هناك أيضا مناطق مخصصة للمشاهدة في أجزاء محددة من موقع إكسبو 2020، بما في ذلك مسرح ستارلايت.