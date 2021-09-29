وقال مدير منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، إن نائب الرئيس البرازيلي وزوجته عبرا عن سعادتهما البالغة برؤية الأهرامات الثلاثة وتمثال أبي الهول، وأكدا أنهما "لم يتخيلا أن تكون الأهرامات بكل هذا الشموخ الذي يحكي عن حضارة ممتدة ومتجذرة في التاريخ".

وأشار محيي الدين في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن المسؤول البرازيلي البارز "أكد أنه سيحث مواطنيه على زيارة مصر، خاصة الأهرامات، لرؤية هذا الإعجاز والاستمتاع بمنظره الخلاب".

وأوضح أن زيارة نائب الرئيس البرازيلي وزوجته لمنطقة أهرامات الجيزة تمت في إطار الزيارات الرسمية التي تشهدها مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية في الآونة الأخيرة.

وحسب محيي الدين، فإن الزيارة تضمنت جولة داخل المنطقة شملت الهرم الأكبر وتمثال أبي الهول ومنطقة البانوراما.

وشدد على أن الضيفين البرازيليين "أبديا انبهارهما بما شاهداه من عظمة بناء الهرم الأكبر، وكذلك نحت تمثال أبي الهول بدقة بالغة، كما حرصا على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما".

يذكر أن زيارة موراو لمصر بدأت صباح الثلاثاء بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ناقشا التعاون في شتى المجالات، كما تضمن اللقاء مناقشة تشجيع السياح البرازيلية على زيارة مصر.