وقال المصدر إن عملية بناء أوجه الرجال الثلاثة تمت بالاعتماد على بيانات الحمض النووي المستخرجة من بقاياهم المحنطة، مشيرا إلى أن العملية الرقمية قادت إلى تصور أوجه الرجال الثلاثة في سن 25 عاما.

وجاءت المومياوات الثلاثة من أبو صير الملق، وهي مدينة مصرية قديمة تقع على سهل فيضي جنوبي القاهرة.

ويشار إلى الثلاثي باسم JK2134، الذي يرجع تاريخه إلى 776-569 قبل الميلاد، وJK2888، الذي يقدر أنه عاش بين 97-2 قبل الميلاد، وJK2911، الذي يعتقد أنه عاش بين 769-560 قبل الميلاد.

وأوضح "لايف ساينس" أن العلماء في معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري في توبينغن بألمانيا قاموا، في عام 2017، بإجراء تسلسل الحمض النووي للمومياوات.

ولوحظ في الصور التي خرجت للشبان بأن لهم قصات شعر تشبه تلك المتداولة حاليا، وهو ما يعطي فكرة عن نمط الحياة الحضري في مصر القديمة.

وقبل أيام، استخدم الباحثون في "Parabon NanoLabs"، وهي شركة لتكنولوجيا الحمض النووي في ريستون بولاية فرجينيا الأميركية، تلك البيانات الجينية لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لوجوه المومياوات.

وقال ممثلو "بارابون"، في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء هذا النوع من العمليات".