ذكرت هيئة الطوارئ البركانية بجزر الكناري أنه بينما تباطأت سرعة أحد نهري الحمم البركانية في لا بالما، بات الآخر أكثر سخونة وتدفقا، وضغط على بلدة تودوك الصغيرة، حيث قامت السلطات بإجلاء السكان.

وتوقع المسؤولون منذ أيام وصول الحمم البركانية إلى المحيط الأطلسي، لكن الانفجارات كانت غير منتظمة.

وبعد أن هدأ البركان أمس الاثنين، ثار بقوة مرة أخرى خلال الليل.

وعندما تلتقي الصخور المنصهرة بمياه البحر في نهاية المطاف، قد يؤدي ذلك إلى انفجارات وانبعاث غازات سامة، على الرغم من قول السلطات إنها لا تتوقع أن تؤدي الحمم البطيئة إلى اضطراب كبير على الساحل.

يشار إلى أن لا بالما، التي يقطنها حوالي 85 ألف نسمة وهي جزء من جزر الكناري البركانية، أرخبيل يقع قبالة شمال غرب إفريقيا.

ويبلغ طول الجزيرة حوالي 35 كيلومترا، وعرضها 20 كيلومترا في أوسع نقطة لها.

وقد دمرت الحمم البركانية الناتجة عن الانفجار، الذي بدأ في 19 سبتمبر، 589 بناية و21 كيلومترا من الطرق في لا بالما.

وتغطي الحمم البركانية الآن 637 فدانا، معظمها أراض زراعية، وفقا لمركز الاتحاد الأوروبي للأقمار الصناعية.

ولم ترد تقارير عن حدوث وفيات أو إصابات خطيرة منذ ثوران البركان، ويعود الفضل في ذلك لعمليات الإجلاء السريعة.