وأعرب الصاوي عن انزعاجه، بسبب الأعداد الكبيرة التي التفت من حوله عقب انتهاء ندوته، في اليوم الثاني للمهرجان، ضمن فعاليات الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي، بمصر.

ندوة تكريمية

وشهدت أماكن الانتظار بالفندق الذي استضاف الندوة، تكدساً جماهيرياً كبيراً، في محاولة من الجمهور للتعبير عن حبهم ورغبتهم في التقاط الصور التذكارية مع الصاوي، ولم يكتف الجمهور بالالتفاف حوله في البهو، بل ظلوا متكدسين أيضًا داخل المصعد.

واستمر المعجبون في التقاط الصور مع الصاوي، حتى اضطر للخروج عن صمته و التعبير عن انزعاجه و طلب من الجمهور عدم التكدس نظرًا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد من جراء جائحة كورونا.

فيلم وثائقي

وحضر الصاوي، يوم الأحد، ندوة تكريمية تمت إدارتها من قبل الناقدة ناهد صالح، وبدأت الندوة بعرض فيلم وثائقي عن الفنان، وتضمن الفيلم سرداً لمسيرته وتاريخه الفني، بالإضافة إلى دمج بعض من مقاطع أفلامه التي حققت نجاحًا كبيراً، وحصد من خلالها على جوائز عديدة.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 37 قد افتتح السبت، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وشهدت الافتتاح تكريم المخرج علي بدرخان، والفنان دريد لحام، والكاتبة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوي، والفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة سلوى خطاب، والمصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.