ولد جمعة فرحات في 24 ابريل نيسان 1941 وعشق الرسم منذ طفولته حتى أن أحد أساتذته بالمدرسة لاحظ هوايته وأعطاه كتابا باللغة الإنجليزية عن فن الكاريكاتير وشجعه على السير في هذا الطريق.

وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة والتحق بالعمل فيمؤسسة روز اليوسف التي كان ينشر فيها رسومه بمجلتي (صباح الخير) و(روز اليوسف) قبل أن ينتقل إلى مؤسسة الأهرام.

كما نشر رسومه الساخرة التي كانت تتناول الأحوال اليومية للمواطن المصري في بعض الصحف الحزبية والمستقلة مثل (الشعب) و(الأهالي) و(الوفد) و(صوت الأمة) و(الفجر) وصحف أجنبية.

اشترك في العديد من المعارض المحلية والاقليمية والدولية وأصدر بعض الكتب الساخرة منها (4 حكومات.. ومعارضة).

وقدم برنامجا تلفزيونيا اسبوعيا حمل اسمه (مع جمعة كل جمعة) كان يستعرض خلاله أبرز رسوم الكاريكاتير المنشورة بالصحف العالمية من خلال الأحداث الجارية ويتناولها بالشرح والتحليل.

وتولى رئاسة الجمعية المصرية للكاريكاتير في يونيو حزيران 2015 وحتى وفاته.

حصل على جائزة علي ومصطفى أمين كما حصل على جائزة نقابة الصحفيين المصرية لأفضل الأعمال الكاريكاتيرية عامي 1986 و1989 .