وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أجهزة الأمن تمكنت من انتشال جثة الشاب وتبين من المناظرة الأولية للجثمان أنه في العقد الثاني من العمر وجاري البحث عن هويته وملابسات إقدامه على الانتحار.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن تلقت بلاغا من المارة على جسر طلخا ظهر الجمعة يفيد بأنهم تفاجؤوا بصعود الشاب إلى أعلى السور الحديدي للجسر والقفز في المياه ولم يتمكن أحد من اللحاق به وإنقاذه، فيما استمرت عمليات البحث التي قامت بها قوات الإنقاذ لقرابة 4 ساعات متواصلة حتى عثرت على الجثة.

وحسب المصدر، فإن نفس الجسر شهد محاولة شاب الانتحار من فوقه يوم الجمعة الماضي ولكن أصدقاء الشاب أنقذوه ولم يتبين بعد ما إذا كان هو نفس الشاب الذي انتحر اليوم أم لا.

يذكر أن مصر خلال الأسبوعين الماضيين شهدت واقعتي انتحار إحداها لطالبة في كلية طب الأسنان قفزت من الطابق السادس بمول سيتي ستارز في مدينة نصر شرقي القاهرة، نتيجة مشكلات مع أسرتها، بينما الانتحار الثاني كان لمسن ألقى بنفسه تحت عجلات مترو القاهرة في محطة المعادي جنوبي العاصمة.

وأثارت حالات الانتحار جدلا وحزنا كبيرا بين الرأي العام لدرجة دفعت النيابة العامة المصرية للمطالبة بالبحث عن الأسباب ومحاولة تنشئة جيل قوي قادر على مواجهة الظروف.