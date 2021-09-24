ويبدو من المقطع أن السيارة قد تعرضت لحادث سير كبير، حيث بدا الجزء الخلفي منها مدمرا تماما وهي على طريق الحازمية بيروت.

ورغم الضرر البالغ الذي تعرضت له السيارة، أصر سائقها على التنقل بها بدلا من طلب شاحنة لنقلها.

وتراوحت تعليقات المتابعين بين متعاطف مع صاحب السيارة، وساخر من المشهد الغريب.

وقال أحدهم: "لماذا الضحك؟ واضح أنها كارثة وقعت على صاحب السيارة وليس له ذنب، وربما ليس لديه ثمن نقلها حتى".

بينما قالت أخرى في إسقاط على الأزمات التي يمر بها لبنان: "هذه السيارة تسير مثل هذا البلد. إن شاء الله يستطيع تصليحها".