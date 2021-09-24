ونقل الطفل إلى المستشفى البشير في العاصمة الأردنية، بسبب إصابته بنزيف في الدماغ إضافة إلى كسور أخرى في جسده.

ونقلت وسائل إعلام أردنية على والد الطفل، الذي اكتفت بذكر اسمه الأول حسين، إن ابنه "طار" في الهواء عدة أمتار من شدة الاصطدام.

ووثق مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة في أحد المنازل ترجل سائق المركبة منها، ليزيل بكل برود أعصاب حقيبة الطفل التي بقيت معلقة على مقدمة المركبة، في محاولة على ما يبدو للتخلص من الأدلة.

وحسب شهود عيان، فقد هس السائق الطفل العائد من مدرسته للمرة الأولى وطرحه أرضا قبل أن يصطدم في عمود إنارة ويعود ليدهس الطفل مرة أخرى أثناء محاولة الهروب.

وأثار الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإنزال أقصى العقوبات بحق السائق الذي تعامل مع دهس الطفل بحالة من برود الأعصاب وعدم المسؤولية.