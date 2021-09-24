وقالت الوزارة إن قسم شرطة الأهرام وصله بلاغ من شخص وزوجته، بعد اختفاء ابنهما الذي كان يشتري بعض المستلزمات من منطقة الهرم.

وكشف تتبع كاميرات المراقبة أن الطفل خطف على يد أشخاص يستقلون عربة "توكتوك".

وبعد ذلك، تلقى الوالد اتصالا هاتفيا من مجهول، ساومه على دفع مبلغ مالي (فدية)، نظير إطلاق سراح الطفل.

وأوضحت الداخلية أن التحريات كشفت ضلوع 5 أشخاص في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى ضبطهم.

وأشارت تقارير صحفية مصرية إلى أن التحريات والتحقيقات التي جرت في الحادث الذي بات يعرف إعلاميا بـ"خطف طفل الهرم"، كشفت أن المتهم الرئيسي والمدبر للعملية هو ابن عمة الطفل المجني عليه، الذي اعترف بارتكاب الواقعة مع 4 من أصدقائه.

وطلب المتهمون من الأب فدية قيمتها 100 ألف دولار لإطلاق سراح الطفل.