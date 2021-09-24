ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، في ذلك اليوم من عام 1932، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

ويستحضر السعوديون هذه المناسبة، تحت شعار "هي لنا دار"، على وقع رؤية حافلة بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدا على تقدم ورقي المملكة، أسوة بمصاف الدول المتقدمة في العالم.

وتشهد سماء المملكة أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية. كما تتضمن الفعاليات عروضا للألعاب النارية في عدة مواقع، يتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بذكرى اليوم الوطني.

وكان قد أعلن سابقا عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وازدانت شوارع المدن السعودية وميادينها ومرافقها العامة والمتنزهات والساحات بالأعلام واللوحات الوطنية واللافتات، والأضواء الملونة للاحتفال بهذه المناسبة، بالإضافة لتهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال الزوار من مواطنين ومقيمين خلال إجازة اليوم الوطني.

كما احتفت مطارات المملكة بهذه المناسبة من خلال توزيع العديد من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطارات، بالإضافة إلى وضع لوحات التهنئة باليوم الوطني الـ91 في العديد من المواقع في المطار، وتزيين صالات المطارات ومرافقها.

وأطلقت الهيئات التعليمية عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة، بهذه المناسبة.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برقيات تهنئة من عدد قادة وزعماء الدول العربية ودول العالم.

عربيا، اجتاح وسما #معاأبدا و #عيدناواحد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دولة الإمارات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسعودية.

وعبر المغردون من خلال الوسمين عن مشاعر الأخوة والحب التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، مما يجعل أعيادهما أعيادا مشتركة.

كما تداول مغردون عبر صفحاتهم صورا لشوارع إمارة أبوظبي تتزين بالعلمين الإماراتي والسعودي بهذه المناسبة، وكذلك صورا لأشهر معالم إمارة دبي مضاءة بألوان العلم السعودي.