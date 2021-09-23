أطلق أحمد عيد مبادرته لتزيين شوارع القاهرة، "بعدما أصبح شكل الجدران في المنطقة التي يعيش بها لا تسُّر الناظرين" حسبما يقول لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويشير الشاب المصري إلى أن "كل شخص يطلي منزله بلون مختلف عن الآخر، وهذا اللون بمرور الوقت يصبح باهتا، وهو منظر لا يجعل شكل الجدران ملفتا".

المبادرة التي أطلقها عيد، تهدف إلى تجميل الحي الذي يعيش فيه، ويضيف: "أطلقنا هذه المبادرة منذ 20 يوما، لتجميل الحي الذي أعيش فيه، حتى أن الناس أصبحوا يطلبونني لتزيين منطقتهم أيضا".

ووجه رسالة لكل من يستطيع رسم الغرافيتي، بأن ينقل هذا الرسم على من الجدران المحيطة بمنزله، إلى أنحاء منطقته، لتصبح القاهرة بشكل أجمل.

ويحكي عيد، 37 عاما، أن دراسته في مجال البرمجة في إحدى الجامعات المصرية، كانت تشعره بالضيق، إلا أنها فتحت له أفاقا جديدة لم يكن يعرفها من قبل، فبعد أن عمل بها لمدة 4 أعوام قرر أن يغير مجاله.

ويشير إلى أنه حين كان يُسئل وهو صغير عما ينوي فعله حين يكبر، كان يرد بكلمة واحدة "أنيميتور" (مصمم رسوم متحركة)، إلا أن والده ضغط عليه لكي يدخل كلية الهندسة.

يضيف: "عملت في أعمال كثيرة من أجل أسرتي، حتى وجدت ضالتي في فن الرسم على الجدران، وهو ما يُعرف بـ(الغرافيتي)".

التنوع

ظل عيد يتعلم كل برامج الرسم التي تساعده على إظهار موهبته، لكنه احتفظ بألف رسمة رقمية رسمها لنفسه، ولم يكشف عنها إلا لأسرته الصغيرة وأصدقائه المقربين فقط.

ويعلل الشاب ذلك، بالقول: "الفن الرقمي ليس مشهورا في مصر، فقررت أن أنقل هذا الرسم على الجدران، وحدث ما توقعته بالفعل، إذ بدأ الناس يعرفونه وينبهرون بعملي، خاصة أنني أحرص على عدم رسم أشياء بعينها، وأن أقدم أشياء منوعة".

ولم يتوقف عيد عند ذلك، بل إنه يمتلك أيضا عددا من المشروعات الأخرى، ويمتلك قناة على موقع "يوتيوب" لتعليم الناس كيفية رسم الغرافيتي، وتنفيذه على الجدران.