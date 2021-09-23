اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو اليوم الذي أصدر خلاله الملك عبد العزيز آل سعود قراراً بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية التى نعرفها حاليًا.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية مشاركة 4 أنواع من الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية السعودية في احتفالات هذا العيد الوطني، بالإضافة إلى إطلاق ألعاب نارية باللون الأخضر في سماء 13 مدينة من مدن المملكة بدايةً من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويرصد موقع "سكاي نيوز عربية"، خلال السطور التالية، تفاعل بعض من المشاهير ونجوم المجتمع مع احتفالات اليوم الوطني للسعودية، عبر منصات التواصل الاجتماعي.



رسائل حب واحترام

البداية، مع السفير الصيني بالسعودية، تشن وي تشنغ، الذي هنأ الشعب السعودي باليوم الوطني، مشيرًا إلى أن الخوف ليس موجودًا في قاموس أبناء المملكة.

كما هنأ المدافع المصري ونجم الاتحاد السعودي، أحمد حجازي، الشعب السعودي وقيادته بمناسبة اليوم الوطني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، متمنيًا لهم الصحة والسعادة.

واحتفل الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على "تويتر" باليوم الوطني السعودي عبر تغريدة تقول: "كل عام وجميع مشجعي يونايتد في المملكة العربية السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي".





بينما نشر نادي مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يظهر خلاله نجما الفريق السماوي بيرناردو سيلفا وكانسيلو وهما يقدمان تهنئة خاصة للشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني.

بعيدًا عن عالم كرة القدم، تفاعل عدد من نجوم الوسط الفني على مستوى الوطن العربي مع اليوم الوطني السعودي، والبداية مع المطرب والملحن السعودي، عبد المجيد عبد الله، الذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، يوجه خلاله تهنئة خاصة لأبناء وطنه وقيادته بمناسبة هذا العيد الوطني المجيد.

كما هنأ المطرب المصري رامي جمال أشقاءه السعوديين بمناسبة اليوم الوطني، متمنيًا السعادة لهم ولكل من يحبون.

تغريدة رامي جمال

وغردت المطربة السورية أصالة قائلة: " هي لنا دار ونحنا شعبها.. السعودية وطن الأوطان الأرض الطاهرة والشعب النبيل المحب المتطلع للمجد، بقيادة مقدامة عظيمة تضع وسامًا على صدر تاريخنا الحديث.. عاشت السعودية قيادة وشعبًا وأدام الله عزّها".





