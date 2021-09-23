وقالت ماجدة الرومي: "لم أفقد وعيي، كل ما في الأمر أنني تفاعلت مع الجمهور الأردني بانفعال شديد. كنت سعيدة جدا بغنائي معهم وكانت لحظة انفعال قوية".

وتابعت: "لا أستطيع تحديد ما إذا كان ضغط دمي في هذه الحالة قد ارتفع أم انخفض، كل ما شعرت به هو دوار أثناء وقوفي على المسرح، والحمد لله أخذت قسطا من الراحة وأكملت حفلتي".

سر السقوط

وكشف عوض الرومي، مدير أعمال المطربة اللبنانية وشقيقها، عن الحالة الصحية لها، قائلا: "الموقف مرَّ بسلام، وماجدة شهدت تحسنا، وأصبحت الآن بخير الحمد لله".

وعن السبب الحقيقي وراء تعرضها للإغماء؛ قال عوض لموقع "سكاي نيوز عربية": "مئة بالمئة اختل توازنها لأنها لم تتناول الطعام على مدار اليوم، فحدث لها هبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف: "الهبوط الحاد في الدورة الدموية أدى لانخفاض ضغط الدم، لذلك أصيبت بالدوار، والإغماء"، مؤكدا أنها استعادت نشاطها ونهضت مجددا للغناء بعد حوالي 10 دقائق.

رحلة لمصر

وأوضح الرومي أن شقيقته تستعد للسفر إلى مصر قريبا، مشيرا إلى أنها تُجهز لمفاجآت غنائية جديدة، لكن تحرص مع فريق العمل على التكتم التام عن التفاصيل لحين الانتهاء، والإعلان عن تلك الأعمال الغنائية خلال زيارتها للقاهرة.

وكانت النجمة اللبنانية قد أصيبت بالدوار على المسرح خلال إحيائها حفلا بمهرجان جرش الأردني، مما أدى إلى اختلال توازنها.

وتناقلت وسائل إعلام أردنية لحظة اختلال توازن الرومي على المسرح، وتدخل البعض لمساعدتها ومغادرة المسرح.

كما توجهت الرومي بالشكر للأردن، على "المحبة التي أحيطت بها خلال حفل افتتاح المهرجان". وعبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، نشرت مجموعة من الصور لإطلالتها في الحفل، وتكريم وزير الثقافة الأردني علي العايد لها.

وعلّقت النجمة على الصور بالقول: "شكرا جرش.. شكرا الأردن على كل هذه المحبة".