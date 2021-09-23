وفي مقابلة صحفية، تحدثت دولوريس أفيرو، والدة لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، عن اللقاء الذي جرى على هامش حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في عام 2017، بين حفيدها ونجم برشلونة آنذاك ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن دولوريس قولها: "كان رد فعل كريستيانو جونيور صادما عندما قابل ميسي وجها لوجه. لقد صرخ قائلا: لا يمكن أن يكون هو، إنه قصير".

وأضافت: "سارعت إلى احتواء الموقف، وأخبرت كريستيانو جونيور: انظر إنه ميسي. وسارع رونالدو أيضا إلى تشجيع ابنه للسلام على اللاعب".

وكان مانشستر يونايتد، قد أنجز آخر الشهر الماضي، رسميا، عملية انتقال رونالدو من يوفنتوس، ليعود "الدون" مجددا إلى ملعب "أولد ترافورد"، في صفقة تتجاوز حاجز 20 مليون يورو بقليل.

وقال النادي الإنجليزي في بيان إنه "يسرّ مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر".

وكان رونالدو وصل إلى اليونايتد في عام 2003 في سن الـ18 قادما من سبورتينغ لشبونة وأمضى معه 6 مواسم، سجل خلالها 118 هدفا في 292 مباراة محققا لقب الدوري الممتاز 3 مرات وأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يضيف 4 مع ريال مدريد، ليفوز في العام ذاته بأول كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم قبل أن يحرز أربع أيضا مع النادي الملكي.