وقال الممثل والمغني المصري في الفيديو: "لقد وصلني أن شخصا ينتحل شخصيتي على السوشيال ميديا، ويرسل رسائل من رقم (هاتف) فرنسي، بحسب ما أبلغتني به الفنانة رشا رزق، التي قالت لي الآن أنه يتواصل معها مدعيا أنه أنا، وأنه يشارك في فيلم عالمي".

وتابع: "أريد أن أوجه رسالة لكل الناس. من بعد إذنكم، أنا لا أتواصل مع الفانز (المعجبين) إلا من خلال السوشيال ميديا والصفحات الموثقة. لدي حساب على إنستغرام موثق، ولدي حساب على تويتر موثق، أما غير ذلك فأنا لا أتواصل مع أي شخص من خلال التليفون".

كما حذر نجم الفريق الغنائي "واما"، زملاءه الفنانين، قائلا: "كما أنني لا أتواصل مع أي فنان أثناء تصوير أي عمل، ولكن هناك جهات مختصة هي التي تتواصل مع فريق العمل. أرجو من الجميع سواء فنان أو شخصية عامة أو مغني أو شيء من هذا القبيل تحري الدقة".

واختتم أحمد فهمي حديثه في مقطع الفيديو، بالتأكيد على أنه إذا شارك في عمل فني عملي فإنه سيقوم بنشر التفاصيل على حساباته على الأقل، وأن متابعيه سيكونون على دراية بذلك.

وقال: "أرجو من أي شخص أن يتأكد من أية شخصية تحاول التواصل معه باسمي أو باسم أية شخصية عامة من الفنانين أو غيرهم”.