ونشرت مديحة حمدي عبر صفحتها خبر وفاة النجم المصري عن عمر ناهز الـ 84 عاماً، قبل أن تقوم بحذف الخبر، ونشر اعتذار. كما نفت مصادر ذات صلة بالفنان الخبر أيضاً في تصريحات متفرقة لموقع "سكاي نيوز عربية".

وقال وكيل نقابة المهن التمثيلية، الفنان إيهاب فهمي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن تلك الأخبار المتداولة غير صحيحة.. والفنان سمير صبري حي يرزق على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة".

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي للفنان سمير صبري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ما يتردد عن وفاة النجم المصري شائعات متكررة، وأنه في منزله الآن ويُطمئن جمهوره بأنه بخير.

وقالت ماجي سليم، من المكتب الإعلامي لسمير صبري: "هو بخير، تواصلت معه وهو بصحة جيدة، ولا أساس لتلك الشائعات أبداً.. ونشرنا تكذيباً لها"..

وبعد دقائق من نشر خبر الوفاة على صفحتها، كتبت الفنانة مديحة حمدي اعتذاراً قالت فيه: أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء.. آسفة جداً جداً، الأخ والزميل الرائع أ. سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلاً هذا درس لي شخصياً أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جداً جداً أ. سمير صبري، دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".

أحدث أعمال سمير صبري هو ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهواً" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي وأحمد فتحي وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم.

سمير صبري من مواليد 27 ديسمبر 1936 بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر)، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. وهو صاحب مسيرة طويلة في عالم الفن.