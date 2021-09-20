القرار، بحسب تصريحات عدد من فناني مصر لـسكاي نيوز عربية، يعكس إيمان الدولة بأهمية دور القوى الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، وحظي بحفاوة واسعة من نجوم الفن المصري ومختلف النقابات الفنية والثقافية.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية على أن القرار أثلج صدور جميع الفنانين، مشيرة إلى أن التوجيه الرئاسي بتفعيل الحماية التأمينية والاجتماعية للفنانين ضد المخاطر المتنوعة يجعلهم يشعرون بالاطمئنان والأمان خاصة بعد رؤية نهايات مأساوية لأسماء كبيرة وعظيمة من الفنانين، تردت أحوالهم المادية والصحية في أواخر حياتهم.

عرضة للموت

وتابعت شاهين في تصريحاتها لموقع سكاي نيوز عربية: "جميل جدا أن تلفت الدولة لهذه القضية وتعمل على تأمين الفنانين من مخاطر الزمن والحياة، خاصة أنهم يتعرضون لمخاطر كثيرة أثناء عملهم قد يتعرضوا خلالها للموت أو الإصابة بعاهة"، لافتة إلى أنها تعرضت للعديد من المخاطر أثناء تجسيدها لكثير من أدوارها، ومن ذلك تعرضها للحرق أثناء فيلم "أديب" والنجاة بأعجوبة من الغرق الذي تعرضت له مرتين، أيضا سقوطها من فوق حصان أثناء تصوير فيلم "خادمة ولكن" وكذلك في فيلم "بنت أفندينا".

وأوضحت الفنانة المصرية أن نجوم الفن رغم كل المخاطر التي يتعرضون لها لا، يوجد تأمين لهم، لذلك تصف القرار الأخير بأنه عظيم وداعم للفن والفنانين.



يحفظ كرامة الفنان

وهو الأمر الذي تؤكد عليه أيضا الفنانة وفاء عامر، واصفة القرار بأنه عظيم وصائب من رجل عظيم، يضع في حساباته كل المصريين.

ولفتت عامر في تصريحاتها لموقع سكاي نيوز عربية، إلى أن النجوم الكبار الذين يأخذون أجورا عالية في أعمالهم الفنية لا يتم معالجتهم على نفقة الدولة، فهناك ما يسمى بالاطمئنان على الرمز وهذا هو الأهم فهناك أساتذة كبار في الفن، مثل الأستاذ فاروق الفيشاوي، رفض العلاج على نفقة الدولة وكان يعالج على حسابه الشخصي.

واستطردت قائلة: "هذا القرار سيستفيد منه بالدرجة الأولى الفئات محدودة الدخل، او الفنانين الذين توقفوا عن العمل وظروفهم المادية لا تسمح لهم بتحميل أعباء الحياة المعيشية، فهو سيوفر حياة كريمة ويحفظ كرامة الفنان".



مستقبل بلا خوف

بدورها، اعتبرت الفنانة لبلبة القرار بمثابة حافز كبير لكل الفنانين على الاطمئنان والثقة في دعم الدولة لهم، ومن ثم توجيه كل طاقاتهم لتقديم فن راق يعبر عن قضايا الوطن والمواطن.

وأشارت لبلبة في تصريحاتها لموقع سكاي نيوز عربية، إلى أنها لأول مرة تشعر بالأمان ولا تخاف من المستقبل.



رسالة طمأنة

إلى ذلك، وصف الناقد الفني طارق الشناوي القرار بأنه تاريخي في تاريخ الفن والفنانين، وأن رئيس الجمهورية يفكر في فئة مهمة ليس لنفسها ولكنها مهمة للشعب فهي الفئة التي تحافظ على كيان وتراث المجتمع والإبداع الجمالي للوطن بأكمله.

وتابع في حديثه لموقع سكاي نيوز عربية: "لا يصح بعد هذا القرار أن يشعر الفنان بالقلق على مستقبله خاصة أن هناك فنانين كثيرين قهرهم الزمن، هذا القرار بمثابة رسالة طمأنة عظيمة من رئيس الجمهورية لرموز الابداع بأن يعملوا ولا يخافون على مستقبلهم، فالدولة تقف وراءهم".