وفاز جيسون سوديكيس، وهو بطل "تيد لاسو" بجائزة أفضل ممثل كوميدي، كما حصد البريطانيان هانا وادنغهام وبريت جولدستاين جائزتي أفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد في عمل كوميدي.

وقال سوديكيس في كلمته بعد تسلم جائزته: "هذا العمل يدور حول العائلة... والمدرسين وزملاء الفريق الواحد. لم أكن لأحصل على جائزتي لولا هذه الأمور الثلاثة في حياتي".

وحصلت جيليان أندرسون على جائزة إيمي عن دورها كرئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، وتوبياس مينزيس عن لعب دور الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الراحل في مسلسل "ذا كراون". وحصد المسلسل أيضا جائزتي أفضل‭‭ ‬‬ تأليف وإخراج.

وفاز "ساترداي نايت لايف" بجائزة إيمي عن أفضل برنامج منوعات.

كما فازت جوليان نيكلسون وإيفان بيترز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة مساعدة وممثل مساعد عن دورهما في مسلسل "مير اوف ايست تاون" الذي يدور حول جريمة قتل في بلدة صغيرة في فيلادلفيا.

وبسبب سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا اضطر منظمو حفل توزيع جوائز إيمي لإقامته في خيمة في الهواء الطلق بوسط مدينة لوس أنجليس.

كما قلصوا قائمة المدعوين وتعين على الحضور الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19 والخضوع لاختبارات للكشف عن الإصابة بالمرض.