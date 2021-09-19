وكشفت فرغلي في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية عن دورها في المسلسل، وعن إجراءات التصوير الحالية، مشيرة إلى أن المسلسل من إنتاج شركة كبيرة لمنتج يدرك جيدا معنى الدراما.

مسلسل "أيام وبنعيشها" من إخراج محمد أسامة، وتأليف سماح الحريري، وبطولة الفنانة شيري عادل، وحورية فرغلي، وسلوى خطاب، ومحمود حجازي، بالإضافة لكوكبة أخرى من الفنانين.

‎أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، ويناقش قضايا هامة في المجتمع، بينما رفضت الفنانة المصرية الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى في الوقت الراهن٠

‎وعبرت فرغلي عن سعادتها البالغة للمشاركة في هذا العمل رفقة العديد من الفنانين التي تحب العمل معهم.

‎وأضافت أن شخصيتها في العمل الفني جديدة ومختلفة عن الأدوار السابقة، متمنية رضا الجمهور عن المسلسل.

و‎أكدت أنّه تم ترشيحها من قِبل المخرج محمد أسامة، معربة عن اهتمامها دائما بالأعمال الدرامية اللائقة.

عودتها للساحة الفنيّة

وقالت الفنانة المصرية إنّها مرّت بفترة صعبة كانت تشعر معها أنها لن تكون قادرة على العودة مرة أخرى للساحة الفنيّة، معربة عن فرحتها الكبيرة للظهور مرة أخرى، مضيفة: "استطعت تخطي هذه المحنة بفضل الله".

وأوضحت أنها لم تواجه صعوبات خلال العمل الفني الحالي الذي تصوره، مؤكدة على حب الجميع لها، معلنة عن رغبتها في تقديم جزء ثان وثالث للعمل.

و‎أعلنت فرغلي عن تلَّقيها عروض لأعمال أخرى ولكنها ستناقشها عقب انتهاء مسلسل أيام وبنعيشها، مشددة على أن الشركة المسؤولة عن اختيار أعمالها ستختار وتقرأ قبل عرض العمل عليها.

وختمت حديثها للموقع: "لا أقلق من المنافسة فإنّها صحية جدا، وتجعل الفنان والعمل يظهر بمستوى راق وعال، وينال رضا المشاهدين"، متمنيّة أن تترك بصمتها في الوسط الفني، وأن تكون الأعمال مناسبة لرغبات الجمهور.