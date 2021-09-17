وتوفي سنكلير في منزله بلندن بعد صراع مع السرطان لأكثر من 10 سنوات.

وكان سنكلير يعمل على ابتكارات جديدة الأسبوع الماضي، "لأن هذا ما كان يستهويه"، بحسب ما كشفت ابنته لـ "بي بي سي".

وأضافت: "كان مبتكرا ومبدعا. وكان الأمر بمثابة مغامرة شيقة له. وكان ذاك شغفه"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ومن أبرز ابتكارات سنكلير، الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972، وكمبيوتر "سنكلير زد إكس 80" الذي أطلق سنة 1980 وكان يباع في تلك الفترة بما يقارب 100 جنيه إسترليني، والذي ساهم بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.