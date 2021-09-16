وأوضحت النيابة في بيان لها أنها تلقت بلاغا من والدة الطفلة المجني عليها، في غضون سبتمبر الجاري، بهتك المتهم عرض ابنتها خلال تواجدها بمسكنه بغرض تعليمها بمركز طلخا بالدقهلية، وأنها تيقنت من حدوث الواقعة بكشف طبي أجرته على ابنتها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وأضافت أنها سمعت أقوال الطفلة المجني عليها ووالدتها، فأكدتا حدوث الواقعة على النحو الوارد بالبلاغ، وأضافت الطفلة اعتياد المتهم ارتكاب تلك الجريمة معها مرات عدة، فأمرت النيابة بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه.

وعلى هذا أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها، وقررت المحكمة المختصة مدّ حبس المتهم خمسة عشر يوما، وجار استكمال التحقيقات.

ودعت النيابة في بيانها المواطنين إلى إلحاق أبنائهم بالمؤسسات الدينية والتعليمية الرسمية، والكف عن تعليمهم في الأماكن غير المخصصة أو غير المرخص لها بذلك، فإذا كان الحرص على تعليم الأبناء واجبا، فإنّ حُسن اختيار أماكن تلقيه أوجب.

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من أسرة طفلة عمرها 11 سنوات، تتهم إمام وخطيب مسجد بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بالتعدي جنسيا على طفلتها وهتك عرضها.

نيابة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، كانت قد قررت، تجديد حبس، سليمان فايد، إمام وخطيب مسجد قرية منشية البدوي، دائرة مركز طلخا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بهتك عرض الطفلة أثناء ترددها على منزله، وداخل إحدى الحضانات مع أقرانها لحفظ القرآن الكريم.

وتمكنت مباحث الدقهلية من القبض على المتهم عقب هروبه من منزله بالقرية إلى إحدى الشقق بمركز دكرنس وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.