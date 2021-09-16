ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحركات التسعة للمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم "إنسبيريشن 4".

وتحمل المركبة 4 أميركيين، من بينهم الملياردير جاريد إيزاكمان الذي استأجر هذه الرحلة، إلى مدار الأرض، حيث سيدورون طوال 3 أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

وتضم رحلة "سبيس إكس" إلى جانب إيزاكمان العاملة الصحية التي شفيت من السرطان هايلي أركانو، ومحلل البيانات كريس سمبروسكي، والأكاديمي سيان بروكتور.

إلا أن إيزاكمان رفض الإفصاح عن تكلفة الرحلة، التي سيستغلها في محاولة لجمع 200 مليون دولار لدعم جهود مكافحة السرطان، على أن يتبرع هو نفسه بنصف المبلغ.

وكان ريتشارد برانسون مؤسس شركة "فيرجين غالاكتيك"، وجيف بيزوس مؤسس شركة "بلو أوريجين"، دشنا رحلات الفضاء الخاصة للهواة في يوليو الماضي.