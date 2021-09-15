في نهاية قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في 2021، جاء اسم الملا عبد الغني برادار، شقيق نائب رئيس الوزراء من حركة طالبان.

ووصفت مجلة تايم الملا عبد الغني برادار بأنه شخص هادئ وغامض ينتمي لفصيل معتدل في طالبان.

ووصفت المجلة برادار بأنه "الشخص الذي سيتم تسليط الضوء عليه لكسب الدعم الغربي والمساعدات المالية التي تمس الحاجة إليها. السؤال الآن هو هل يستطيع الرجل الذي أقنع الأميركيين بالخروج من أفغانستان، التأثير بشكل ثوري على حركته طالبان؟".

وشملت القائمة أسماء قادة سياسيون وفنانين ومبتكرين ورياضيين، كما وضعت على رأس القائمة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

كما وضعت القائمة اسم رئيس السلفادور الشاب، الذي ينحدر من أصول فلسطينية، نجيب أرماندو بوكيلي، الذي أعلن بدء استخدام عملة البتكوين الرقمية في بلاده.

كما وضعت القائمة المحامية الحقوقية الإيرانية، نسرين سوتوده، في القائمة، لجهودها في المعارضة الإيرانية.

وضمت القائمة عددا من كبار رجال الأعمال، مثل الرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك، والملياردير إيلون ماسك.