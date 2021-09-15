واستخدام الأغاني المسجلة على "فلاشة" أمر شائع بين عديد من المطربين الذين يلجؤون إلى تشغيل أغانيهم عبر الميكروفون وتحريك شفاههم وكأنهم يغنون "مباشرة".

‎قرار غير مدروس

وأبدى الناقد الفني محمد شميس، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" اندهاشه من قرار النقابة بمنع الغناء بـ"الفلاشة"، مؤكدا أن هذا ليس من اختصاصها، ويحيط به عديد من علامات الاستفهام.

وأوضح أن دور النقابة يكمن في تسهيل أمور الفنانين وتوفير ظروف الإبداع المناسبة لهم، وكذلك توفير ظروف العمل المناسبة لهم، فالفنان عندما يُحيي مناسبة أو حفل زفاف يحتاج إلى فريق من العازفين، ومهندسي الصوت، وغيرهم ممن يتقاضون أجورا مرتفعة.

وأكمل شميس أن هناك أنواع من الموسيقى لا تُلعب عن طريق الآلات، فذلك يحرم الفنان والجمهور من الاستماع لنمط معين من الأغاني.

واسترسل موضحا أن قرار النقابة يتعارض مع التطور والتغيير، مضيفًا أن كثير من مطربي الراب، بدأوا بالفعل في أخذ الفرص وأحياء الحفلات في مختلف الأماكن، مشيرا إلى هذه الفئة أيضا لا تُلعب عن طريق الآلات.

العدول عن القرار

‎وأشار شميس، إلى أن القرار جاء متسرعا للغاية، بسبب المشادة التي حدثت بين حسن شاكوش ورضا البحراوي بسبب فلاشة، منتقدا تصريحات نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بشأن الارتقاء بالذوق العام للمجتمع، وأن ليس كل الأغاني تتطلب آلات موسيقية.

يذكر أن المشكلة بدأت حين تواجد المطربان سويا في الساحل الشمالي، وطلب مغني المهرجانات شاكوش من الفرقة الموسيقية النزول من خشبة المسرح، حتى ينهي فقرته الفنية، وعقب رحيله من الحفل صعد البحراوي للمسرح ووجه رسالة شديدة اللهجة له من خشبة المسرح قائلا: "هو شاكوش فين؟.. هرب؟".

وكشف شميس، عن رأيه في إيقاف حسن شاكوش وسحب الترخيص منه، مؤكدا أن الأخير تطاول على البحراوي أمام الجمهور، بالإضافة إلى أنه غير مطلع على اللوائح التنظيمية التي تخص نقابة المهن الموسيقية.

بطالة الموسيقيين

من جانبه، كشف المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين طارق مرتضى في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" عن كواليس وأسباب منع الغناء بالفلاشة.. موضحا أن القرار جاء نتيجة تسببها في حالة بطالة بين الموسيقيين، نافيا فكرة ارتفاع التكاليف، ومؤكدا على تواجد الفرقة الموسيقية رفقة الفنان في جميع الحفلات.

وفيما يتعلق بعودة حسن شاكوش، ‎أكد المستشار الإعلامي، أن نقابة المهن الموسيقية متمسكة بقرار سحب الترخيص من شاكوش، ولا يوجد أية نية للعدول عن القرار حتى هذه اللحظة.. مؤكدا أنه لا يستطيع إحياء أي حفلات داخل أو خارج مصر بدون إذن النقابة.