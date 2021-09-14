وانتقل السيسي لتبادل الحديث مع مجموعة من الأطفال، حيث سأله أحدهم: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس قائلا: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ في إطار زيارة استقبل خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول لقاء لهما منذ تولي الأخير مهام منصبه.

واستقبل المواطنون الرئيس السيسي بهتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".