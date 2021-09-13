واتخذت طيران الإمارات خطوة نوعية في طموحها للتواصل مع عملائها في جميع أنحاء العالم وإشراكهم من خلال تطبيق VR المتطور، المتاح لأي شخص قادر على الاتصال بالإنترنت ومن خلال تطبيق طيران الإمارات، والآن عبر "متجر أوكولاس" لمستخدمي "أوكولاس ريفت" (Oculus Rift).

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصال والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس، إن طيران الإمارات تهدف إلى "تقديم تجارب عملاء مبتكرة ومتميزة، سواء على متن الطائرة أم على الأرض أو في الفضاء الرقمي"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

وأشار إلى أن طيران الإمارات أصبحت في عام 2018، أول ناقلة في العالم تقدم تقنية واقع افتراضي متقدمة على منصاتها الرقمية، مما وفر للعملاء فرصة غامرة للتعرف على تجربة طيران الإمارات التي تنتظرهم قبل الصعود على متن الطائرة، فيما واصلت الناقلة الاستثمار وتطوير هذه التجربة، حتى أصبحت اليوم أول ناقلة تطلق تطبيق واقع افتراضي متكامل على أوكولاس.

وأضاف بطرس: "هذه المبادرة تسهم في توسيع نطاق الوصول العالمي والقدرة على التفاعل مع العملاء عبر المنصات الرقمية. وقد جاءت في الوقت المناسب، حيث تسببت جائحة كورونا في عدم سفر الكثيرين، الذين يسعون الآن للإلهام والبحث وإعادة اكتشاف الرحلات وما يتوفر لهم من خيارات".

ويتيح التطبيق، الذي طور بالشراكة مع شركة التكنولوجيا Renacen، لعملاء طيران الإمارات التنقل عبر مقصورات الدرجات السياحية والأعمال والأولى، واستكشاف مقاعدهم وما يحيط بها، بالإضافة إلى الصالون الجوي الشهير و"حمّام الشاور سبا" على طائرة الإمارات A380.

وتعمل طيران الإمارات حاليا على نسخة محدثة، بإضافة مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، وأحدث التصميمات الداخلية لطائرة A380.

وتخطط طيران الإمارات مستقبلا لتزويد العملاء بالقدرة على استكشاف الوجهات واختيار المقصورة وحجز الرحلة والدفع من خلال تطبيق "Emirates Oculus VR".

ويمكن للمستخدمين حاليا استكشاف تجارب الإمارات للواقع الافتراضي التالية من خلال تطبيق Emirates Oculus VR على متجر Oculus، الذي يقدم للمستخدمين تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي، وتجارب مقصورة تفاعلية على متن طائرة A380 الرائدة، وطائرة بوينغ 777-300ER Gamechanger.

ويستطيع المستخدم، على سبيل المثال، "التقاط" العناصر من الصالون الجوي، أو "تشغيل" الدش في حمّام الشاور سبا، أو إغلاق باب الجناح الخاص، بالإضافة إلى استكشاف قمرة القيادة.

ويقدم موقع Emirates.com على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الأجهزة المحمولة أو تطبيق طيران الإمارات لنظامي التشغيل iOS وAndroid ، عرضا ثلاثي الأبعاد وتقنية الواقع الافتراضي على الويب، وعرض 360 درجة لمقصورة طائرة الإمارات بوينغ 777 وطائرة A380.

ويمكن للمستخدم استكشاف مقعده قبل إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت، باستخدام خريطة المقاعد ثلاثية الأبعاد.

وتتيح الأداة للعميل التنقل من مقعد إلى آخر، وحجز المقعد المفضل، كما يمكن للمستخدم الاستمتاع بالتنقل في المقصورة دون استخدام اليدين، واختيار المقعد باستخدام سماعة رأس واقع افتراضي مثل "Google Cardboard"، وتتوافق هذه التقنية الحائزة على جوائز مع جميع الأجهزة من دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية أو مكونات إضافية.

يذكر أن تجربة الواقع الافتراضي لطيران الإمارات تأهلت ضمن القائمة النهائية، التي ضمت 6 مرشحين لجوائز الواقع الافتراضي VR الدولية الخامسة لهذا العام، في فئة "تسويق الواقع الافتراضي لهذا العام".