وبعد انتهاء المباراة التي جمعت ليفربول بليدز يونايتد، وانتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة، سجل محمد صلاح هدفا منها، أهدى النجم المصري قميصه لطفل كان ينتظره وهو يغادر الملعب.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة الأحد، كما أنه أصبح اللاعب رقم 30 الذي يصل إلى 100 هدف في "البريميرليغ".

وتمكن صلاح من الوصول إلى هذا الرقم في 162 مباراة، وبات خامس أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يحرز 100 هدف، حسبما ذكرت "رويترز".

وبالفوز على ليدز يونايتد، بات ليفربول يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، متخلفا عن مانشستر يونايتد وتشلسي.