تصدر فيلم المغامرات والحركة (شانغ شي آند ذا ليجيند أوف ذا 10 رينغز) "شانغ- شي وأسطورة الخواتم العشرة" إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 35.8 مليون دولار.