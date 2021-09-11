وأظهر مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي طبيبا يأمر ممرضا بـ "السجود لكلب" بشكل مهين.

وعبرت نقابة أطباء مصر عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو المتداول وقررت إحالة الطبيب صاحب الواقعة إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معه فيما ورد بالفيديو.

ويعمل هذا الطبيب أستاذا ورئيسا لقسم العظام بكلية طب عين شمس.

وأكدت جامعة عين شمس أن الواقعة حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة وليس في مستشفيات الجامعة.

وأعلنت الجامعة إحالة الطبيب المعنى لتحقيق عاجل، مشددة على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني ووفقاً للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها.

كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.