وأشار الشاهد، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن الواقعة حدثت داخل مستشفى خاص في القاهرة وليست في عين شمس الجامعي، مشيرا إلى أنها "ليست الأولى من نوعها فالطبيب له سجل حافل من إهانة الممرضين والعاملين".

وأضاف الشاهد أنه تم إلقاء القبض على الطبيب وتحويله للتحقيق من قبل النيابة الإدارية كما تم التحفظ على الممرض.

الجامعة تستنكر

في ذات السياق، أصدرت جامعة عين شمس بيانا صحفيا اليوم الجمعة، قالت فيه: "بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلق بإهانة أحد الأساتذة بالجامعة لأحد الممرضين، ينفي المركز الإعلامي لجامعة عين شمش حدوث الواقعة داخل مستشفيات الجامعة، وتوضح أنها حدثت داخل أحد المستشفيات الخاصة".

وأضافت: "تؤكد جامعة عين شمس ومستشفياتها احترامها الكامل لجميع العاملين بها والمترددين عليها، وتشدد على تطبيقها كافة مواثيق الشرف المهني وفقا للمعايير الإنسانية العامة والأعراف الجامعية".

بدوره، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

ووجه وزير التعليم العالي كذلك بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

وجرى خلال الساعات الماضية تداول مقطع فيديو، بين رواد المواقع الاجتماعية، يظهر طبيبا وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم حبلا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز فوق الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم يطلب منه السجود كالصلاة للكلب.

وأظهر الفيديو أن المجني عليه رفض طلب الطبيب، مفضلا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، فيما ظل الطبيب يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.