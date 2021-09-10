وأضاف المصدر أنه جار حاليا تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من مدى صحتها وهل المشاهد التي وثقها الفيديو حديثة أم منذ فترة طويلة.

وكان مقطع فيديو متداول مدته حوالي 4 دقائق وثق طبيبا وشخصين آخرين، يرتديان زي أمن إداري ويمسك كل منهم حبلا بينما يقوم الممرض المسن بالقفز فوق الحبل، كما ظهر الطبيب وكأنه يعاتب ويلوم الممرض بسبب إهانته لكلبه، ثم يطلب منه السجود والصلاة للكلب.

وأظهر الفيديو أن المجني عليه رفض طلب الطبيب، مفضلا أن يوصله بالكهرباء أهون عليه من ذلك، فيما ظل الطبيب يلح عليه لإجباره على تنفيذ رغبته.

نقابة الأطباء تعلق على الواقعة

من جانبه، علق وكيل نقابة الأطباء أسامة عبدالحي على الفيديو، قائلا إنهم لم تصلهم أي شكاوى خاصة بالفيديو، لافتًا أنه يحتوي على تجاوزات إدارية ولا يجوز ما حدث حتى لو كان على سبيل المزاح، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

وانتقد وكيل نقابة الأطباء ما فعله الطبيب، مشيرًا أنه لم يكن يتخيل أن العقاب بسبب إهانة أحد زملاءه، وأنه لم يكن يعرف أن عقاب الممرض بسبب كلبه، مشددًا على أنه لا يحق لأي طبيب عقاب أي شخص إلا بالإجراءات القانونية.

واعتبر وكيل نقابة الأطباء أن الأمر يقع تحت سلطة النيابة الإدارية حال كون الواقعة في مستشفى حكومي، وأن الأمر يخضع لسلطة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة حال كونه في مستشفى خاص، مطالبًا الشرطة المصرية بالوصول لهذا الشخص وإحالته لجهات التحقيق المختصة.

ويمتنع موقع "سكاي نيوز عربية" عن نشر الفيديو الخاص بالواقعة لاحتوائه على مشاهد مشينة.