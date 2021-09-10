وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية "رصدت مقطع فيديو متداولا بشكل كبير على موقع فيسبوك، يظهر الشاب وهو يعذب كلبا ويضربه بشكل مبرح".

وفي الفيديو يبدو الشاب يربط الكلب في شرفة منزل وينهال عليه بالضرب، بينما الحيوان في حالة سكون ولا يصدر عنه أي رد فعل.

وأوضح المصدر أن "أجهزة الأمن توصلت باستخدام تقنيات التتبع لمن نشر مقطع الفيديو في البداية، وتبين أنها سيدة تملك مؤسسة لرعاية وحماية الحيوان، وأكدت أن الفيديو تم تصويره في عقار بمنطقة دار السلام في القاهرة".

وتابع: "توصلنا لعنوان الشاب الظاهر في الفيديو واستهدفته مأمورية أمنية وضبطته. تبين أنه عاطل مقيم في نفس العقار محل الواقعة ووجد معه الكلب المعتدى عليه، واعترف بأنه فعل ذلك بهدف تدريب الكلب والسيطرة عليه. اتخذت الإجراءات القانونية بشأن الواقعة".

وتنص القوانين المصرية، خاصة قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته المتعاقبة، على العديد من العقوبات الحاسمة لتعامل البشر المهين مع مختلف الحيوانات، وفقا لما أكده محمد إصلاح المحامي المصري بالنقض.

وأشار إصلاح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن "المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على المعاقبة بالحبس مع الشغل لكل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا، وكل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، أو سمكا من الأسماك في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض".

وتنص نفس المادة على أنه "يجوز جعل الجناة تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر"، كما أن "كل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري".

فيما تنص المادة 356 على أنه "إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا، تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من 3 سنين إلى 7" بحسب إصلاح.

ووفقا للمحامي، فإن المادة 357 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا"، هي التي تنطبق بشكل كبير على الواقعة الخاصة بشاب دار السلام، لأنه أوقع ضررا كبيرا على الكلب من دون مبرر أو مقتض".

وأشار إلى أنه في حال السير في الإجراءات القانونية وعدم اقتناع جهات التحقيقات بمبررات الشاب ودفوعه في الواقعة، سيواجه عقوبة الحبس أو الغرامة.