وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه ربما تشهد محافظات السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، فرص سقوط أمطار خفيفة من 30 لـ40 بالمئة.

وشهدت مصر الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة، حيث وصلت نسبة الرطوبة في محافظة القاهرة والقليوبية 77 بالمئة، بينما في محافظة الجيزة 71 بالمئة.

ويقول مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، محمود شاهين: "لوحظ اليوم وأمس (الأربعاء) ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لكنه ارتفاع مؤقت، وستعود غدا درجات الحرارة للمعدلات والأجواء الطبيعية".

وأضاف: "يُتوقع اليوم أن تصل درجة الحرارة إلى 36 درجة مئوية، على أن تعود غدا الجمعة للانخفاض مرة أخرى بدرجتين، لتصل إلى 34 درجة مئوية".

وأكد شاهين على "وجود تحسن ملموس في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي".

وعن انتهاء فصل الصيف؛ أكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن "الصيف سينتهي في 21 سبتمبر الجاري، ويبدأ فصل الخريف يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك وفقا بالنسبة للتغير الفلكي من الصيف للخريف".

وتابع: "لكن فصل الصيف لم ينته بعد، وما زالت التقلبات الجوية موجودة، وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة موجود أيضا".

وعما إذا كانت ستشهد مصر شتاء عاصفا هذا العام، مثل شتاء 2020، أجاب خبير الأرصاد الجوية بالنفي، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات تدل على ذلك.

واستطرد: "شتاء 2021 الماضي كان طبيعيا جدا، وشتاء 2020 هو الذي شهد موجات عنيفة من سقوط الأمطار"، مدللا بـ"حالة 12 مارس 2020 على سبيل المثال".

وفي يوم 12 مارس من عام 2020 تراجعت درجات الحرارة في القاهرة الكبري بشكل ملحوظ ووصلت لـ14 درجة (الصغرى)، و22 درجة (العظمى)، وشهدت طقسا متقلبا نهارا وشديد البرودة ليلا، وتساقطت الأمطار بشكل غزير على معظم المناطق.

وتابع: "لكن شتاء 2021 كان معدل سقوط الأمطار فيه طبيعية جدا، ولم توجد أية أمطار غير معتادة أو أعلى من المعدل الطبيعي".

وختم شاهين حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، بتوقعه لشتاء 2022، مؤكدا أنه سيكون "شتاءً طبيعيا دون أية مشكلات".