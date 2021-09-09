فقد قالت شركة أميركية للبث التلفزيوني، أمس الأربعاء، إن دونالد ترامب، المحبّ للرياضة، سيعلق بدءا من مساء السبت المقبل على سلسلة مباريات في الملاكمة في فلوريدا، مشيرة إلى أن إحدى المباريات ستشهد عودة بطل العالم السابق للوزن الثقيل إيفاندر هوليفيلد إلى الحلبة.

وأوضحت الشركة أن هوليفيلد، البالغ من العمر 59 عاما، سيحل في هذه المباراة محلّ أسطورة أخرى في عالم الملاكمة هو المكسيكي الأميركي أوسكار دي لا هويا الذي أدخل المستشفى بعد إصابته بوباء كوفيد-19.

وقالت إن هوليفيلد، الذي لم يشارك في أي مباراة منذ 10 سنوات، سيبدأ بمواجهة النجم البرازيلي في الفنون القتالية المختلطة فيتور بلفور، البالغ من العمر حاليا 44 عاما، وبطل العالم السابق للوزن الثقيل في بطولة "يو إف سي" للفنون القتالية المختلطة.

وقالت شركة "فايت" التي ستبثّ هذه الأمسية إنّ الرئيس الأميركي السابق "سيعلّق مباشرة على الهواء" ومن دون أيّ مونتاج على المبارزات الأربع التي ستجري في فندق وكازينو "هارد روك" في مدينة هوليوود الواقعة شمال ميامي، وفقا لفرانس برس.

وستشهد الأمسية مواجهة ثانية بارزة بين أندرسون سيلفا وتيتو أورتيز، البطلين السابقين في بطولة "إم إم إيه".

ونقل البيان عن ترامب قوله "أحبّ المقاتلين العظماء والمعارك الكبيرة، وأتطلّع لرؤية كلّ منهما مساء السبت ومشاركة أفكاري في الصف الأول في الحلبة".

ووفقاً لشبكة "إي إس بي إن" الرياضية فإنّ الابن الأكبر لترامب دونالد جونيور سينضم إلى والده في التعليق على المباريات.

وسبق لترامب، قطب العقارات السابق البالغ من العمر 75 عاماً، أن استضاف العديد من مباريات الملاكمة في كازينوهاته في أتلانتيك سيتي في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وفي 2018 استخدم ترامب صلاحياته الرئاسية لإعادة الاعتبار إلى جاك جونسون بعد أكثر من 70 عاماً على وفاته.

يشار إلى أن جونسون، الذي أصبح في 1908 أول أسود ينتزع بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، كان قد أودع السجن بعد أدين لدوافع عنصرية.