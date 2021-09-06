وقالت ميرفت أمين لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الحريق وقع في ساعات الصباح الأولى، وفي هذه الأثناء بقيت في شقتها، ولم تصعد إلى سطح البناية كما أشيع.

وأوضحت الفنانة المصرية أن الحريق حدث في مقر إحدى الشركات بالطابق السادس، في حين أن شقتها في الطابق الرابع، وهو ما يشير إلى ابتعادها عن المخاطر.

وبعثت أمين برسالة طمأنة لجمهورها ومحبيها، مؤكدة أنها في أمان، وأن سبب غيابها الفترة الماضية يرجع لحالة الحزن التي تعيشها بعد رحيل الفنانة دلال عبد العزيز.

وفي ذات السياق، كشف مصدر أمني تفاصيل الحادث، حيث قال إن سبب اندلاع النيران تماس كهربائي، مشيرًا إلى أنه تم إخماد الحريق في حوالي 45 دقيقة.

وأضاف المصدر لموقع "سكاي نيوز عربية" أن العقار الذي اندلع فيه الحريق هو مسكن الفنانة ميرفت أمين، موضحا أنها في حالة جيدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد أبلغت بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان، تقع بالعقار رقم 14 شارع وادي النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى باقي وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة موظف بالشركة إثر إصابته باختناق.

وبسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررًا بنشوب الحريق نتيجة تماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.