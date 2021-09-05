وقالوا إنهم سيطلقون ألبوما جديد في نوفمبر المقبل، في خطوة وصفتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بواحدة من أكثر العودة المنتظرة في عالم موسيقى "البوب".

وسيحمل الألبوم الجديد اسم "Voyage"، الذي يستضمن عددا من الأغنيات من بينها أغنية لعيد الميلاد.

والعودة إلى الساحة الفنية لن تكون عبر الألبوم فقط، إذ إن هناك حفلات ستنضمها الفرقة الشهيرة، وستبدأ في لندن في مايو 2022.

وتتكون الفرقة من الموسيقيين: بيني أندرسو وأجنيثا فالتسكوج وآني فريد لينغستاد وبيورن أولفايوس.

وتقول عضوة الفرقة لينجستاد: "من دواعي سروري العمل مع المجموعة مرة أخرى. أنا سعيد جدا بما صنعناه".

وكانت الفرقة تعتبر واحدة من الأنجح في عالم البوب في السبعينيات وبداية الثمانينيات، ورغم أن الفرقة سويدية إلا أن لها أغان بالإنجليزية، حقتت شهرة واسعة في دول مثل بريطانيا.

لكن الفرقة تلاشت في مطلع الثمانينات من دون الإعلان رسميا عن ذلك، إثر طلاق عناصر الفرقة، إذ تزوجت الفتاتان فيها من زمليهما في الفرقة، وما لبثوا أن تركوا بعضهم بالطلاق.