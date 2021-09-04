وأوضح بشار الجزاف، أن الفيلم يشكل طفرة غير مسبوقة في الإنتاج الخليجي؛ من حيث الفكرة والتقنيات والإنتاج.

وسبق للجزاف أن قدم عددا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية؛ منها "الديناصور"، و"العتر"، و"قرقيعان"، و"يوميات بو قتادة وبو نبيل"، و"دكان أبو نواف"، و"الشجرة المقدسة".

وأضاف الجزاف تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن العمل على فيلم "آش مان" استمر لأكثر من عامين ونصف، مشيرًا إلى أن البداية كانت من خلال المخرج عباس اليوسفي.

"سوبرهيرو" خليجي

قال الجزاف: "طرح علي الأستاذ عباس اليوسف فكرة الفيلم، وتقوم على وجود "سوبر هيرو" محلي يتصل بمجتمعنا ويكون قريب أيضًا إلى الشكل العصري. وعلى الفور انفجرت فكرة الكتابة لهذا المشروع، ومن ثم تم طرحه على الشركة المنتجة والتي تحمست له بشدة، وعملت على خلق بيئة كاملة متكاملة لصناعته بأفضل الامكانيات التي تجعل الفيلم يظهر على شاشات السينما بمواصفات عالمية لا تقل عما نراه في أفلام هوليوود".

وتابع الجزاف بأن مخرج الفيلم والشركة المنتجة (دورز برودكشن) حرصوا على الاهتمام بأدق تفاصيل الفيلم من غرافيك وصوت وموسيقى وديكورات وغيرها، بالإضافة إلى إبداع مدير التصوير الصربي في خلق أجواء رائعة تعكس قصة الفيلم.

وأشار إلى أن فريق العمل ككل كان حريصًا على ظهور العمل بأكبر قدر من التميز والحداثة وأن يكون مناسبًا لكافة أفراد العائلة في مختلف دول الخليج، وأيضًا أن تكون القصة خفيفة على المتلقي بلغة حوار سلسة.

وأردف قائلا: "حرصنا على أن تكون كوميديا الفيلم راقية بعيدة عن الابتذال، بالاعتماد على كوميديا الموقف والتي تناسب ذوق كافة أفراد العائلة واحترام الجمهور".

نقله نوعية في عالم الأفلام الخليجية

وأضاف الجزاف في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الفيلم يشكل نقلة نوعية في عالم الأفلام الخليجية من حيث الإخراج والإنتاج وكافة التفاصيل.

وعن ردود أفعال الجمهور، أوضح أن الفيلم بدء عرضه الخميس الماضي بالتزامن في دور العرض السينمائي في الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، وتلقت أسرة الفيلم ردود أفعال تثلج الصدر وتحمل فريق العمل مسؤولية كبيرة لتقديم الأفضل مستقبلا، مؤكدًا "لامس فريق العمل من الجمهور هذا الإعجاب بالفيلم بشكل كبير جدًا خاصة عند العائلات من صغار وكبار.

جهد سنتين ونصف السنة

وتابع: شعرنا بعد هذه الحفاوة بالفيلم بأن جهد سنتين ونصف لم يذهب هباء.. الحمد لله أننا عملنا مع مخرج عبقري وشركة إنتاج لا تعرف المستحيل وفريق عمل حريص على التميز وهذه هي النتيجة.

يذكر أن فيلم "آش مان" والذي يخرجه عباس اليوسفي وتنتجه شركة دورز برودكشن شارك في بطولته مع بشار الجزاف كلا من لولو الملا، وإلهام علي، وروان العلي، وسلطان الفرج، وبوخورشد، وضاري عبدالرضا، ومصطفى اشكناني، ومحمد الكاظمي، وسامي مهاوش، وزينة الصفار، والجود البعنون، وحسن إبراهيم، وأحمد حمدي.

ويعرض الفيلم حاليًا في جميع دور السينما الخليجية وقريبا سيتم طرحه عبر المنصات الإلكترونية.