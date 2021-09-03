وقال وائل في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك: "ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها إشاعة وضيعة. ربنا يجعل يومي قبل يومها".

وأضاف في منشور آخر: "تصريحات الصحافة من وقت سفر ياسمين للخارج إلى الآن ليس لها أي أساس من الصحة.. والظاهر أن الناس دي اتهبلت وبتقول أي كلام وتخلق حوارات وتعيش عليها وتصدقها ويبنوا عليها قصص وياكلوا عيش من وراها".

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز غادرت مطار القاهرة الدولي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

ويعود سفر ياسمين إلى جنيف، إلى رغبتها في الاطمئنان الكامل على صحتها، وإجراء الفحوصات الطبية، والمتابعة مع أطبائها في سويسرا، حسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.