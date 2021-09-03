وتعود الحادثة إلى قبل 5 أعوام، عندما تعرضت سيدة بريطانية تدعى سارة كوين، لمخالفة وصلت لـ400 دولار، بسبب إيقافها سيارتها بدون تصريح، وفقا لصحيفة "ميرور".

وكانت كوين، البالغة من العمر 35 عاما، في زيارة لمبنى صديقتها هولي، وأوقفت السيارة في المواقف المخصصة للسكان، التي تتطلب وضع تصريح للوقوف، وهو ما لم تعثر عليه هولي وقتها.

ووضعت كوين ورقة كتبت عليها رقم الشقة، كي يتأكد المسؤولين عن المواقف أنها في شقة أحد المقيمين، حتى لو لم تضع تصريح الوقوف "المفقود".

لكن سلطات المبنى السكني قامت بتغريمها مبلغا كبيرا يقترب من 400 دولار، بسبب عدم إبرازها التصريح.

ومع رفض كوين دفع الغرامة التي اعتبرتها "ظالمة"، قرر مسؤولو المواقف محاكمة كوين، وهي القضية المستمرة حتى الآن، من دون صدور حكم لأحد الطرفين.

وأخبرت سارة مصادر بريطانية: "تنص اتفاقية الإيجار المبرمة مع هولي على أن الموقف تابع لها، وطالما أنها لا تعرقل أي شخص، فهي حرة في استخدامه كما تشاء، ومنحه للزائرين".

وأضافت: "القضية تضع ضغطا كبيرا علي عقليا. إنه لأمر مخيف أن تتعرض للتهديد والإيقاف لفترة طويلة."

ولا يزال الصراع مستمرا بين سلطات مواقف السيارات في مدينة هادرسفيلد، والزائرة سارة كوين.