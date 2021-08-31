جدل كبير أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة، بشأن واقعة أحمد صالح، نجم الزمالك الأسبق، مع المذيعة مي حلمي.
وانتشر مقطع فيديو لجزء من حلقة المذيعة الذي يبث عبر إحدى الفضائيات المصرية، تظهر فيه مي حلمي وهي تهاجم ضيفها أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق بعبارات أثارت غضب متابعي الأبيض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إيقاف البرنامج
وقررت إدارة القناة إحالة المذيعة مي حلمي للتحقيق وإيقاف برنامجها، لحين انتهاء التحقيقات معها.
من جانبها، قررت نقابة الإعلاميين في مصر برئاسة طارق سعدة، منع الإعلامية مي حلمي من الظهور عبر وسائل الإعلام بسبب عدم حصولها على ترخيص مزاولة المهنة.
كواليس الهجوم
ويكشف أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق في حديث خاص لـسكاي نيوز عربية كواليس الحلقة المثيرة للجدل مع المذيعة ومشاعره بعد إيقافها.
وأعرب صالح عن سعادته العارمة بدعم الفنانين وأيضا الجمهور والرياضين والنقاد، عندما قام بترك الحلقة بعد تعرضه "للهجوم".
وأضاف أنه عندما ترك الحلقة، قام مالك قناة الحدث وكل العاملين في القناة بالاعتذار له، لكن مي حلمي لم تعتذر، مشيرا إلى أنها أنهت سبعة دقائق من الحلقة وذهبت بمفردها.
ردود الأفعال
وكشف صالح، أنه لم يكن يتوقع كل هذا الدعم من الجمهور، حيث تلقى رسائل دعم كثيرة عقب مغادرته للحلقة، مضيفا أنه غادر بشكل عفوي بسبب طريقة التعامل من المذيعة.
كواليس ذهابه للحلقة
وأضاف أنه لم يندم على ذهابه للحلقة، وقال: "أنا ذهبت لمساعدة معد صغير في السن، وشخص محترم ومميز في بداية طريقه، وليس لأي سبب أو شخص أخر".
وأضاف نجم الزمالك أن "المُعد" تحدث معه منذ فترة طويلة، ولكنه لم يملك الوقت الكافي للذهاب معه في حلقة.
وأوضح أحمد صالح أنه من المستحيل الظهور مرة أخرى مع مي حلمي على هذه الشاشة.
دور نقابة الإعلاميين
من جانبه، تحدث الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلامين، في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، عن تقييمه لمشهد المذيعة مي حلمى مع الكابتن أحمد صالح من الناحية المهنية.
وأضاف سعدة أن المشهد غير مقبول نهائيا، مشيرا إلى أن الضيف لابد أن يلقى احترامه، وأن التعامل معه لا يكون بمثل هذا الشكل.