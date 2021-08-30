وأثارت هذه التغريدة جدلا كبيرا واستياء من الجمهور للحالة التي وصل إليها عدد من النجوم الكبار، الذين انحسرت عنهم الأضواء كالفنان أسامة عباس الذي اضطر لطلب العمل رغم تاريخه الفني الطويل.

وعلى أثر ذلك، خرج نجل الممثل عن صمته، مؤكدا لوسائل إعلام مصرية أن والده ليس لديه حساب على "تويتر"، ولديه فقط حساب على "فيسبوك".

وأوضح أن الأسرة متواجدة حاليا في الساحل الشمالي، ولم يكن لديها علم بالتغريدة المزعومة إلا بعد تلقي العديد من الاتصالات من صحفيين وجمهور الفنان للسؤال عنه.

وأكد أن والده، أسامة عباس، لم يطلب من أي شخص العمل، مشددا على أنه فضل الابتعاد والراحة والاكتفاء بما قدمه من أعمال طوال مسيرته الفنية.

انتحال

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت خلال الفترة الماضية أنباء عن مرور الفنان القدير توفيق عبد الحميد بأزمة مادية نتيجة ظروف صحية، مما جعله يضطر للعمل كسائق بإحدى شركات التوصيل، وهو الأمر الذي خرج الفنان لينفيه بنفسه.

وأوضح أن الحديث عن تحويل سيارته الخاصة إلى تاكسي، لكي يستطيع التغلب على معاناة الحياة، كانت في نهاية القرن الماضي، واستحداث هذه المعلومات جاء من خلال صفحات مزيفة تحمل اسمه وصورته.

إلى ذلك، علق الناقد الفني محمد عبدالرحمن على ظاهرة الحسابات التي تنتحل أسماء فنانين وتتكسب بالحديث عن بطالتهم.

وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "معروف أن الشعب المصري عاطفي ويتأثر بأي شيء يحدث للمشاهير، خاصة كبار السن، لذا فإن نشر تغريدة مزعومة بأن فنانا كبيرا لا يجد عملا أو يمر بظروف سلبية، ستحظى بانتشار واسع، وهو ما تطمح إليه هذه الحسابات الزائفة".

ولفت إلى واقعة قيام فتاة بالتقاط صورة مع أحد أعضاء فرقة الفنان محمد صبحي وهو جالس أمام منزله في منطقة المنيل، زاعمة بأنه يتسول لأنه عاطل عن العمل منذ فترة طويلة، وهي الواقعة التي ثبت كذبها لاحقا، وأن الفتاة أرادت أن تشتهر بهذا الادعاء الكاذب.

وتابع عبد الرحمن بأن الجمهور يتفاعل بشكل أكبر مع المآسي والقصص والمؤثرة، قائلا: "بعض الأشخاص من محبي الشهرة يقومون بعمل صفحات مزيفة بأسماء فنانين ويضعون صورهم وينشرون منشورات غير صحيحة يتداولها الجميع على أنها حقيقية، دون تحقق، مثلما حدث مؤخرا مع عباس".

وشدد الناقد الفني على ضرورة عدم تداول وترويج مثل هذه المنشورات دون الرجوع إلى الفنان الأصلي والتحقق منه، لأنه في بعض الأحيان يكون الكلام المكتوب مسيئا للفنان بشكل أو بآخر.

وبسؤاله عن انتشار ظاهرة قلة عمل الفنانين ذوي الفئات العمرية الكبيرة، قال: "هذه سنة الحياة، فمن الطبيعي أن تقل أدوار الفنانين الكبار عن السابق، ولا يجب أن نقسو على الوسط أو المنظومة بأنها تتعمد تجاهل كبار السن، لكن المشكلة تكمن في قلة الأعمال التي يتم إنتاجها مقارنة بفترات سابقة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفنانين، ومن ثم من الطبيعي ألا تغطي الأعمال هذا العدد الكبير من الفنانين".

وأشار إلى أن فنان مثل عباس أو الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد يصلحان لدور الجد وليس الأب، فكم عدد الأعمال الفنية التي بها أدوار جد أو أن الدور مكتوب كي يناسب فنان كبير ولا يصلح لأي فنان أن يجسده.

وأضاف: "أحيانا يعرض عليهم أدوار فنية غير مناسبة لهم. هذا الأمر لا تعاني منه بصورة كبيرة الفنانات السيدات، فالفنانة أنعام سالوسة على سبيل المثال تصلح لدور الأم ودور الجدة، وكذلك الراحلة رجاء الجداوي".

وقال إن بعض الفنانين بطبيعتهم غير اجتماعيين، فالفنان عباس لم يشاهده أحد إطلاقا في العروض الخاصة حتى وهو في ريعان الشباب، وهذا سبب في انحسار الأضواء عنه في الفترة الأخيرة.

بعضهم يطلب "تميزا غير متاح"

واستطرد الناقد الفني حديثه بالقول: "الفنان النجم يتقدم في السن ويظل يحتاج لمعاملة مميزة سواء على مستوى الأجر أو مستوى التفاصيل والكتابة، وهذا غير متاح بشكل كبير نتيجة لظروف العمل الفني. أتمنى أن يحاول دائما صناع الأعمال الفنية عندما ترتقي الجودة الخاصة بالأعمال، أن يتم توفير أدوار تناسب هؤلاء الفنانين".

وتابع: "بعض المنتجين يفضلون تكرار فنانين بعينهم على سبيل الاستسهال، كما أن هناك بعض الفنانين يطلبون مشاركة آخرين بالاسم ليجسدوا دورا ما معهم، ويحدث ذلك في بعض الأحيان في الكواليس ولا نعلمه نحن كجمهور، فنبدأ نتساءل عن اختفاء البعض وتكرار ظهور البعض الآخر".

ملاحقة قانونية

إلى ذلك، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بشأن ما تم تداوله عن عباس، قالت فيه: "تعرب نقابة المهن التمثيلية ممثلة في مجلس إدارتها ونقيبها عن بالغ تقديرهم للفنان الكبير أسامة عباس أحد رموز فن التمثيل العربي، الذي أبدع في تقديم أصعب وأروع وأمتع وأعمق الأدوار التمثيلية في أعماله الفنية على مدار مشواره الفني الطويل".

وتابعت: "وفيما أثير عن طريق حساب وهمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي يخص الفنان القدير، فإن نقابة المهن التمثيلية تهيب وتحذر كل محاولة من أي نوع للتطاول على رموز مصر الفنية سواء بالتصريح أو الإشارة أو التلميح الكاذب من عواقب وخيمة وملاحقة قانونية، فإن النقابة لن تسمح أبدا بأن يمر هذا السلوك دون محاسبة".