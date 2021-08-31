وحصل موقع "سكاي نيوز عربية" على مقطع فيديو لجولة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستاد القاهرة، لتفقد المضمار الدولي للدراجات الذي سيشهد منافسات البطولة.

أغنية البطولة

وظهر وزير الرياضة المصري في مقطع الفيديو وهو يستمع لأغنية حفل الافتتاح التي يقدمها المطرب المصري محمد نور، أحد مؤسسي فريق واما الغنائي الشهير.

وأبدى صبحي إعجابه بالأغنية الحماسية التي استمع إليها من سيارة المطرب أثناء تواجده باستاد القاهرة.

وتقول الأغنية في أحد مقاطعها: "مع بعضنا خطوة بخطوة.. مهما تقابلك صعوبات.. خليك جامد وتحدى.. خليك دايما ورا حلمك.. خليك واثق من نفسك.. عجل الزمن بيدور.. داخلين سباق مالوش آخر.. حلفنا نلحقها ونسبقها.. شدينا حيلنا على الآخر.. واللى عنده طموح بيوصل لحلمه وبيعافر".

وفي مقطع آخر تقول الأغنية: " ماشيين في سكتنا وعنينا على المراكز الأولى.. وطول ما النية خير تلاقيها ماشيه معدوله.. عينيك على طريقك.. لا تبص يمين.. لا تبص شمال .. مكملين طريقنا .. وإحنا الأبطال .. إحنا التاريخ لنا فيه حكايات.. واحلم دايما تفضل سابق.. خليك فى فريق الأبطال".

استعدادات البطولة

وأكد الوزير المصري في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه يتابع بصفة دورية استعدادات بطولة الدراجات، ويطمئن بنفسه على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لجميع الوفود الدولية المشاركة.

وأكد أن مصر باتت صاحبة سُمعة عالمية مُشرفة في استضافة البطولات الدولية، بفضل تحديث البنية التحتية للمواقع الرياضية ورفع كفاءتها وتطويرها المستمر.

وشدد صبحي على أن حصول مصر على تنظيم بطولة العالم لدراجات المضمار، استمرار للنجاح في تنظيم بطولات عالمية بدأت ببطولة كأس العالم لكرة اليد، ثم كأس العالم للرماية، وبطولتي إفريقيا لدراجات الطريق، والمضمار.

تطوير المضمار.. وإجراءات وقائية

وقال وجيه عزام، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات إن مضمار الدراجات باستاد القاهرة هو أحدث مضمار سباق دراجات في إفريقيا والشرق الأوسط، وخضع لعملية تطوير كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، بعد تعرضه للإهمال طيلة 20 عاما.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن نجاح مصر في تنظيم بطولات عالمية في فترة وجيزة وتطوير البنية التحية والمنشآت الرياضية، كان له دور كبيرفي اختيار مصر لتنظيم البطولة الحالية من بين أقوى المنافسين في هذا المجال مثل دولة ألمانيا.

وحسب تصريحات عزام، فإن الإجراءات الوقائية من كورونا خلال البطولة، ستبدأ من الحجر الصحي بمطار القاهرة وإجراء مسحات "PCR" للوفود المشاركة فور وصولها، ثم مسحات سريعة "Rapid Antigen" كل 72 ساعة.

وتشمل الإجراءات الاحترازية الفنادق المستضيفة للبطولة، وتجهيز نقطة طوارئ ثابتة بالملعب، وتوفير سيارتي إسعاف بالطاقم والتجهيزات الكاملة للحالات الحرجة.

ومن المقرر أن تشارك 46 دولة في بطولة العالم لدراجات المضمار، بواقع 500 متنافس و250 متطوعاً.

استعدادات افتتاح البطولة

وقال إسلام الدريني، منسق حفل افتتاح بطولة دراجات المضمار إن الحفل سيكون مزيجا من الغناء وفنون الاستعراض.

وأضاف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مفاجأة حفل الافتتاح ستكون فقرات استعراضية موسيقية وغنائية مبهرة لمنتخب الجمباز المصري.

وركزت اللجنة المنظمة للبطولة، حسب الدريبي، على أن تعبر فقرات الحفل عن أهمية ممارسة الرياضة في حياة المصريين، بداية من عهد الفراعنة حتى اليوم، وإبراز توجيهات القيادة السياسية لحث المصريين على العناية باللياقة البدنية وممارسة الرياضة.