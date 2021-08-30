وتعرضت العديد من الدول إلى أعاصير مدمرة، أسفرت عن مقتل وتشريد مدنيين، وكبدت الحكومات خسائر بمليارات الدولارات، وفيما يلي أبرزها:

إيدا

يعد "إيدا" الذي اجتاح لويزيانا، الأحد، أقوى إعصار يضرب الولاية الأميركية منذ عام 1850، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة نيو أورليانز، أكثر مدن الولاية سكانا.

لورا

يعد إعصار "لورا" من أشد الأعاصير التي ضربت السواحل الأميركية عام 2020، مخلفا خسائر مادية بلغت 8 مليارات دولار.

هارفي

وفي المرتبة الثالثة حل إعصار هارفي الذي كلف الاقتصاد الأميركي نحو 180 مليار دولار. وحدث الإعصار المدمر عام 2017.

هايان

يعد إعصار هايان عام 2013، الأكثر تدميرا ودموية في تاريخ الفلبين، حيث وصلت سرعة الرياح به لـ 315 كيلومتر في الساعة، وتسبب في مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

ساندي

هو الإعصار العاشر الذي ضرب المحيط الأطلسي في 2012. وضرب هذا الإعصار الساحل الشمالي الشرقي في الولايات المتحدة، ومر بعدة مناطق قبل أن يستقر في الساحل الأميركي.

وضرب جامايكا، وكوبا، والبهاما، وهاييتي، والدومينكان، وكندا، ليصل أميركا أخيرا. وبلغت خسائره المادية 72 مليار دولار.

كاترينا

تسبب إعصار "كاترينا" 2005 بمقتل أكثر من 1833 شخصا في الولايات المتحدة، ووصلت الخسائر المادية لـ 165 مليار دولار.

وضرب الإعصار كلا من ولاية فلوريدا، وميسيسبي ولوزيانا.

تيب

يعد إعصار تيب عام 1979 من أقوى الأعاصير التى ضربت اليابان، حيث وصلت سرعة الرياح لـ 305 كيلومتر في الساعة، وهدم الكثير من المنازل وقتل أكثر من 100 شخص. كما توقفت حركة الصناعة والتجارة بشكل كامل بسببه.

كورا

حدث عام 1966 في الصين، وبالرغم من أنه لم يتسبب بأية خسائر بشرية، فإنه دمر جزيرة أوكيناوا بالكامل.