وفي هذا الفيلم، يؤدي توم كروز حركة مخاطرة مذهلة تتمثل في قفزة في الفراغ على دراجة نارية تسير بأقصى سرعة.

وقال كروز (59 عاماً) خلال تناوله هذه المخاطرة في مداخلة قصيرة نظمتها استوديوهات "باراماونت" بتقنية الفيديو متوجهاً إلى أصحاب دور السينما خلال اجتماعهم السنوي: "إنه أخطر شيء جربته على الإطلاق"، وفق "فرانس برس".

وأضاف "نعمل على ذلك منذ سنوات"، موضحاً أن المشهد عبارة عن "قفزة بالدراجة نارية من جرف تليها قفزة بايس جامبينغ" من مرتفع بواسطة مظلة هبوط.

وقال: "أردت أن أفعل ذلك منذ أن كنت صغيراً".

وأظهرت لقطات من وراء الكواليس عُرضت لهذه المناسبة توم كروز وهو يستعد لهذه المخاطرة من خلال تنفيذ أكثر من 500 قفزة بالمظلة ونحو 13 ألف قفزة بالدراجة النارية، قبل أن يتوجه إلى جرف في النرويج ليؤدي المشهد.

ويبدو مخرج الفيلم كريستوفر ماكواري وهو يتابع المشهد بقلق إلى أن فتحت مظلة الممثل وهبط بأمان قائلاً "أعتقد أنني أستطيع البقاء على الدراجة لوقت أطول قليلاً".

واشتهر توم كروز، أحد أكبر نجوم هوليوود، بتأدية معظم مشاهد المخاطرة في أدواره بنفسه. وسبق له أن أصيب بكسر في الكاحل أثناء تصوير الجزء السابق الذي يؤدي فيه شخصية إيثان هانت "ميشن إمبوسيبل: فولاوت".

ويشارك الممثل أيضاً في التكملة المرتقبة لفيلم "توب غان" الذي أطلقه في عالم الشهرة عام 1986.

وأتيحت الفرصة للمشاركين في مهرجان "سينماكون" الخميس لمشاهدة الدقائق الثلاث عشرة الأولى من الفيلم ، حيث يختبر طيار النخبة مافريك نموذجاً أولياً ثورياً لطائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت على الرغم من معارضة رؤسائه الذين يريدون وضع حد للبرنامج الشديد السرية للاستعاضة عن الطيارين بطائرات مسيّرة من دون طيار.

وأدت جائحة "كوفيد-19" إلى إلغاء دورة العام الفائت من مهرجان "سينماكون" الذي توفد إليه الاستوديوهات الهوليوودية عادة كبار نجومها للتودّد إلى أصحاب دور السينما. ومع أن قرابة 90 بالمئة من الصالات في أميركا الشمالية أعادت فتح أبوابها، لا يزال الغموض يكتنف مستقبلها.