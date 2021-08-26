وشاهد المشيعون مقطع فيديو تم تصويره بطائرة بدون طيار، لأغنام وهي تسير لتقدم لتشكل "قلبا" يعبر عن حب بين جاكسون لعمته ديب، التي أقيمت جنازتها في مدينة بريسبان بولاية كوينزلاند في أستراليا هذا الأسبوع.

ويخضع جاكسون لإغلاق تم فرضه في ذلك الوقت عبر حدود الولاية، مما أجبره على البقاء في مزرعته في غويرا بولاية نيو ساوث ويلز، على بعد 430 كيلومترا عن موقع الجنازة.

وقال جاكسون، الخميس: "لقد استغرق الأمر مني بضعة مرات لأفهمها بشكل صحيح.. والنتيجة النهائية هي ما تراه.. كان ذلك أقرب ما يمكن إلى القلب".

وبدأ جاكسون في تجربة صنع الأشكال باستخدام الأغنام لتخفيف الضغط الرتيب الناتج عن إطعام الماشية يدويا أثناء الجفاف المدمر الذي اجتاح معظم أنحاء أستراليا، في الأشهر الأولى من الوباء.

واكتشف أنه إذا قام بإسقاط الحبوب من مؤخرة الشاحنة التي يقودها متبعا شكلا معينا، فإن القطيع سيتبنى نفس الشكل تقريبا لعدة دقائق.

وأوضح أنه: "أمر بالتأكيد رفع معنوياتي مرة أخرى في فترة الجفاف"، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وأضاف، في إشارة إلى ردود الفعل العاطفية على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا القلب الذي صنعته لعمتي، يبدو بالتأكيد أنه كان له بعض التأثير في جميع أنحاء أستراليا. ربما نحتاج جميعا فقط لأن نمنح أنفسنا عناقا افتراضيا كبيرا".

واعتبر الرجل نفسه "محظوظا" لوجود أي حبوب في ممتلكاته، بعد طاعون الفئران هذا العام الذي أعقب الجفاف.