وفي حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، قالت حنان مطاوع إنها ستبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل تصوير مشاهد دورها في المسلسل، وهو من تأليف محمد علي وإخراج أحمد حسن.

وتمتد أحداث العمل إلى 15 حلقة، وجار حاليا إتمام التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في العمل قبل بدء التصوير.

وبسؤالها عن الأعمال الدرامية ذات الـ5 أو 10 أو 15 حلقة وتأثيرها على الأعمال الدرامية الطويلة، أكدت مطاوع أن "التنوع مطلوب"، موضحة في الوقت ذاته أنه "لا يمكن للأعمال قليلة الحلقات أن تلغي فكرة الأعمال ذات الـ30 حلقة مثلا".

وتابعت: "في دولة كبيرة مثل مصر، يجب أن تكون هناك كافة الأشكال والأنواع الفنية. لا توجد ظاهرة تلغي أخرى بل الأمر يتعلق بمواكبة التغيرات المتوقع حدوثها، مثل دخول المنصات الرقمية والاتجاهات العالمية للأعمال الدرامية".

وأعربت الفنانة عن سعادتها بالتعاون مع عبد المغني في "وش ثالث"، مضيفة أنها تحب العمل معه لوجود "كيمياء فنية" تجمعهما، لكنها في الوقت ذاته مؤمنة بأنه "لا يوجد لدى الممثل ما يسمى بالنصف الفني الآخر، لأنها تحب أن تتعامل مع كل الموهوبين من الفنانين، وكل شخص تتعاون معه في عمل فني له لون مختلف ويضيف لها بطريقته وبصمته الخاصة، ويثريها فنيا"، حسب تعبيرها.

كما تطرقت مطاوع إلى معايير اختياراتها الفنية، مؤكدة أنها "تهتم كثيرا بالعمل الذي ستشارك به وطريقة كتابته واسم مخرجه، والدور الذي ستقدمه ضمن أحداث العمل، وهل تستطيع من خلاله تقديم شيء مختلف يلمسها من الداخل أم لا".

وأضافت: "أهتم بالكيف أكثر من الكم، ومعايير اختياراتي الفنية دائما هي الجودة والصدق. من الممكن أن أعتذر عن المشاركة في أي عمل فني إذا شعرت أن به ادعاء، أو أنه مضمونه لا يتماشى مع أفكاري، أو أن جودته غير كافية فنيا، أو أنه دور مستهلك".