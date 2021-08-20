وقال جاكمان "أنا أسترالي المولد والنشأة لذلك أحب الماء. أذهب إلى المحيط يوميا تقريبا، إن استطعت".

وأضاف "لكن بالتأكيد لم أكن آخذ أي حمام خلال تصوير هذا الفيلم. بنهاية اليوم كنت أكتفي حقا... كنت في المياه طوال اليوم. ولم يسبق لي أن قمت بتصوير لقطات حركة متتابعة في الماء من قبل".

وفي فيلم (ريمينيسينس)، وهو من فئة الخيال العلمي ويبدأ عرضه في السينما الجمعة، يؤدي جاكمان دور جندي سابق يدير عملا لمن يريدون الطفو في خزانات مياه تجعلهم في معزل عن تلقي حواسهم لأي معلومات أو إشارات. وتشاركه البطولة ريبيكا فيرجسون وثاندي نيوتن. وتدور أحداثه في المستقبل في ميامي التي مزقتها الحرب وغمرتها الفيضانات.

كتبت وأخرجت الفيلم ليزا جوي وهي على قناعة بأن جاكمان هو الرجل المناسب للبطولة، وتقول إن مشاركته كانت أساسية لصنع الفيلم.

وقالت "علمت فحسب أنه إلى جانب مهاراته المذهلة في الحركة والكاريزما التي يتمتع بها... فهو أيضا مجسد رائع للشخصيات".

وتابعت قائلة "لم يكن لدي أي تمويل، ولم يكن لدي استوديو. كنت مخرجة للمرة الأولى ولدي سيناريو وحلم. لا أعرف لماذا قرر هيو جاكمان دعمي لكنه فعل... لم يكن من الممكن أن يتحقق ذلك دون دعمه".