ويعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أهم الرجال في موسكو، ولا يقل شأنه كذلك خارج القاعات المغلقة، وفي معارض الفن.

وسبق لمصادر روسية أن كشفت عن الأعمال الفنية لشويغو، مثل مجموعة من المنحوتات المصنوعة من خشب الأرز، والصناديق والمزهريات التشكيلية.

وأشاد متحف توفان الوطني، الذي يقع في مدينة توفان مسقط رأس الوزير الروسي، بأعمال شويغو الفنية "غير التقليدية"، والتي تحمل نظرة فنية غير معهودة، على حد تعبير المسؤولين في المتحف.

كما تبرع شويغو في وقت سابق، للمتحف الوطني في توفا، بـ43 لوحة رسمها خلال حياته، بالإضافة لمخطوطات فنية عدة.

ولم تكن مواهب شويغو الفنية معروفة حتى قبل بضعة أعوام، عندما كشف عنها المتحف، انضم بعدها إلى مجموعة متنامية من المسؤولين الروس رفيعي المستوى الذين ينغمسون علانية في شغفهم الإبداعي.

وكان وزير التنمية الاقتصادية الأسبق أليكسي أوليوكاييف شاعرا شغوفا، كما يستمتع وزير الخارجية سيرجي لافروف بتدوين الخواطر الإبداعية، حتى الرئيس فلاديمير بوتين يجلس بانتظام لممارسة لعبة الشطرنج.