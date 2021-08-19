وقال هاني رمزي في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الحقيقة أنا تغيبت عن المسرح دون قصد، كنت قد قررت أخذ إجازة من المسرح لمدة عام أو عامين، ثم أعود مرة أخرى، وخصوصاً أنني اعتبر نفسي من أبناء المسرح، حيث إنني درست مسرح وكنت هاوي وقدمت العديد من المسرحيات".

وتابع: "أحلامي السينمائية أثرت على وجودي في المسرح، بالإضافة إلى السفر الكثير، مما جعلني أتغيب عاماً وراء الآخر، حتى تفاجأت بمرور 18 عاماً دون عمل مسرحي".

وأشار رمزي إلى أن جيله من الفنانين والفنانات غابوا أيضا عن المسرح، بسبب أحلامهم السينمائية، وحرصهم على الوجود في السينما، مما جعلهم يبتعدون عن تقديم المسرحيات.

وأوضح أن سبب اختياره لشخصية "أبو العربي"، لعودته مرة أخرى إلى خشبة المسرح، هو أنه كان يتمنى تقديم جزء ثان من ثلاثة أعمال سينمائية له، وهم "محامي خلع، وغبي منه فيه، وأبو العربي"، مشيراً إلى أن فيلم "محامي خلع"، أوصى به المؤلف الراحل وحيد حامد، لأن الفيلم قابل أن يكون له جزء ثان، ولكن شاء القدر ألا يتحقق هذا الحلم.

وأضاف أنه بالنسبة لفيلم "غبي منه فيه"، فهو حتى الآن ينتظر سيناريو قوي عن الجزء الأول أو في قوة الجزء الأول حتى يقدمه.

لكن بالنسبة لشخصية "أبو العربي"، فقد رأى هاني رمزي أنها تليق أن تقدم في المسرح أكثر من السينما، خصوصاً أنها شخصية ذو ملامح كثيرة، ولها لهجة مختلفة وطريقة وحركة مختلفة وأداء وإحساس، مناسبين أن يقدموا على خشبة المسرح، لذلك كان هذا الأمر مشجع له للعودة مرة أخرى إلى المسرح.

غياب منة شلبي

وعن سبب عدم اشتراك الفنانة منة شلبي، بطلة في مسرحية "أبو العربي"، قال هانى رمزى: "شخصية أبو العربي التي أقدمها على خشبة المسرح، تقع فى إطار قصة مختلفة وأحداث جديدة عن الفيلم (الذي شاركت فيها منة شلبي)، ولو كان للفنانة منة شلبي، دور فيها، لم أتردد لحظة فى مشاركتها، فهي صديقة مقربة لي، وأحبها كثيراً، وهناك حلم بيننا نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أنه سعيد بالتعاون مع الفنانة داليا البحيري، بعد غياب طال لسنوات طويلة في مسرحية " أبو العربي"، منذ فيلم "محامى خلع"، موضحاً أن هناك كيميا قوية بينه وبينها، لذلك العمل بينهما نجح بشكل كبير وأحبه الجمهور كما عبر.

برامج المقالب

وكشف هاني رمزي عن أن برامج المقالب عطلته بشكل كبير جداً عن الأعمال الدرامية، خاصة وأن مثل هذه البرامج تعرض في شهر رمضان، مما جعله خارج المنافسة الرمضانية كل عام، لذلك قرر وقف تقديم هذه النوعية من البرامج منذ العام الماضي، قاطعا وعداً لجمهوره بأنه سيعود إلى شاشة التلفزيون فى رمضان القادم، إذا اقتنع بسيناريو ووجد ورق مناسب له.

السوشيال ميديا

واختتم رمزي حواره بأن علاقته مع شبكات التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" غير جيدة، ولكنه يراها مهمة ومؤثرة جداً بالنسبة للفنان، وهو ما جعله يتجه إليها، ويعين شركة مسؤولة على إدارة حساباته على جميع مواقع التواصل الاجتماعي،

وأضاف أنه عندما يتعرض لبعض الانتقادات على "السوشيال ميديا"، لا يتعمد أن يحظر أحد أو أن يرد بطريقة أسوأ من الشخص الذي تطاول عليه.